Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der MDAX knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent höher bei 25 328,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 251,268 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 25 253,43 Punkte an der Kurstafel, nach 25 252,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 25 253,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 341,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1,55 Prozent nach. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 26 741,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der MDAX mit 26 939,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 036,30 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,63 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,36 Prozent auf 9,70 EUR), Delivery Hero (+ 3,02 Prozent auf 19,80 EUR), Jungheinrich (+ 1,37 Prozent auf 31,16 EUR), KION GROUP (+ 0,99 Prozent auf 38,66 EUR) und HelloFresh (+ 0,88 Prozent auf 5,71 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen K+S (-1,54 Prozent auf 11,55 EUR), Befesa (-1,23 Prozent auf 32,02 EUR), Lufthansa (-1,14 Prozent auf 5,90 EUR), LANXESS (-0,70 Prozent auf 22,68 EUR) und Evonik (-0,65 Prozent auf 19,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 481 102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 18,644 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,29 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

