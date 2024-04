Freundlicher Handel: MDAX zum Start stärker

Der MDAX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 26 942,12 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,754 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,016 Prozent leichter bei 26 910,78 Punkten in den Handel, nach 26 915,13 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 983,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 910,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, stand der MDAX bei 25 983,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 27 198,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,387 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 286,23 Punkte. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell WACKER CHEMIE (+ 3,27 Prozent auf 115,25 EUR), Evonik (+ 1,70 Prozent auf 19,19 EUR), AIXTRON SE (+ 0,75 Prozent auf 22,89 EUR), Aurubis (+ 0,66 Prozent auf 68,95 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,65 Prozent auf 5,26 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Aroundtown SA (-1,07 Prozent auf 1,76 EUR), EVOTEC SE (-0,93 Prozent auf 13,87 EUR), HelloFresh (-0,84 Prozent auf 6,13 EUR), United Internet (-0,84 Prozent auf 21,32 EUR) und Siltronic (-0,74 Prozent auf 80,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 278 561 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,489 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

2024 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at