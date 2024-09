Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,25 Prozent stärker bei 18 651,18 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,860 Prozent auf 18 579,80 Punkte an der Kurstafel, nach 18 421,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 574,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 657,98 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 09.08.2024, den Wert von 18 513,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 19 000,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 280,23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,74 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 3,24 Prozent auf 75,25 USD), Tesla (+ 3,05 Prozent auf 217,16 USD), DexCom (+ 2,93 Prozent auf 70,62 USD), Marvell Technology (+ 2,92 Prozent auf 68,14 USD) und Arm (+ 2,82 Prozent auf 120,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-2,97 Prozent auf 90,53 USD), Lucid (-2,38 Prozent auf 3,49 USD), Warner Bros Discovery (-2,01 Prozent auf 7,08 USD), JDcom (-1,48 Prozent auf 25,69 USD) und Apple (-1,09 Prozent auf 218,41 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 612 001 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,034 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die Diamondback Energy-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at