Freundlicher Handel: NASDAQ Composite bewegt sich am Montagmittag im Plus

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,33 Prozent auf 18 413,47 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 18 371,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 352,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 18 342,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 416,94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17 133,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 253,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 660,72 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 24,70 Prozent zu Buche. 18 416,94 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Ebix (+ 82,14 Prozent auf 0,01 USD), Innodata (+ 12,83 Prozent auf 16,89 USD), Cerus (+ 9,12 Prozent auf 1,86 USD), TransAct Technologies (+ 7,16 Prozent auf 3,89 USD) und Dixie Group (+ 7,14 Prozent auf 0,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cumulus Media A (-4,04 Prozent auf 1,90 USD), Expeditors International of Washington (-3,20 Prozent auf 119,50 USD), BlackBerry (-3,00 Prozent auf 2,43 USD), Dorel Industries (-2,90 Prozent auf 6,70 CAD) und DexCom (-2,59 Prozent auf 110,75 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 919 353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,211 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie verzeichnet mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Big 5 Sporting Goods-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 20,00 Prozent gelockt.

