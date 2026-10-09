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Kursentwicklung im Fokus 09.10.2026 22:34:53

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Freitag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,64 Prozent auf 27 366,17 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,548 Prozent auf 27 342,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 193,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27 395,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27 254,03 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,515 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 253,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 206,89 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 23 024,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 8,00 Prozent auf 1,35 USD), Repligen (+ 6,13 Prozent auf 173,88 USD), Akamai (+ 6,00) Prozent auf 106,95 USD), CIENA (+ 5,60 Prozent auf 449,77 USD) und Dorel Industries (+ 5,01 Prozent auf 0,90 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Cogent Communications (-10,67 Prozent auf 8,54 USD), Cirrus Logic (-5,59 Prozent auf 106,87 USD), Resources Connection (-5,35 Prozent auf 2,83 USD), AXT (-4,47 Prozent auf 68,46 USD) und Amkor Technology (-3,69 Prozent auf 49,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 22 084 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,099 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

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