Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,11 Prozent auf 23 555,06 Punkte an. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,466 Prozent fester bei 23 639,69 Punkten, nach 23 530,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 446,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 664,26 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,093 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 111,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 562,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 338,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,37 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 813,30 Punkte. Bei 23 119,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Innodata (+ 9,18 Prozent auf 62,90 USD), Nissan Motor (+ 9,02 Prozent auf 2,78 USD), Powell Industries (+ 8,96 Prozent auf 441,88 USD), Compugen (+ 7,11 Prozent auf 2,26 USD) und Modine Manufacturing (+ 5,36 Prozent auf 138,93 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen AXT (-7,80 Prozent auf 23,72 USD), Donegal Group B (-5,56 Prozent auf 16,49 USD), Central Garden Pet (-3,91 Prozent auf 31,94 USD), AngioDynamics (-3,54 Prozent auf 10,62 USD) und Roivant Sciences (-3,45 Prozent auf 22,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 607 384 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,833 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at