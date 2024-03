Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Am fünften Tag der Woche herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Freitag schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 16 428,82 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 16 387,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16 401,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16 467,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 361,00 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,70 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 16 041,62 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 14 992,97 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 11 669,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,26 Prozent aufwärts. Bei 16 538,86 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nortech Systems (+ 7,72 Prozent auf 14,24 USD), Geospace Technologies (+ 4,74 Prozent auf 13,70 USD), Century Aluminum (+ 4,42 Prozent auf 13,22 USD), Nissan Motor (+ 3,36 Prozent auf 642,50 JPY) und NVIDIA (+ 3,12 Prozent auf 942,89 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Cutera (-30,43 Prozent auf 1,60 USD), Sangamo Therapeutics (-27,55 Prozent auf 0,70 USD), Enzon Pharmaceuticals (-12,50 Prozent auf 0,07 USD), Ebix (-8,53 Prozent auf 0,89 USD) und Escalon Medical (-8,48 Prozent auf 0,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 723 446 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,920 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 14,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at