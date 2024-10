Freundlicher Handel: SLI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 1 995,25 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,269 Prozent höher bei 1 998,47 Punkten, nach 1 993,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 995,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 002,26 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Stand von 2 015,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, wurde der SLI mit 1 951,64 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 1 714,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 13,14 Prozent aufwärts. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,38 Prozent auf 542,00 CHF), VAT (+ 0,58 Prozent auf 433,30 CHF), Nestlé (+ 0,49 Prozent auf 85,38 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,45 Prozent auf 49,21 CHF) und Partners Group (+ 0,43 Prozent auf 1 275,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Temenos (-1,27 Prozent auf 58,45 CHF), Richemont (-0,97 Prozent auf 132,50 CHF), Swiss Re (-0,69 Prozent auf 115,90 CHF), Adecco SA (-0,63 Prozent auf 28,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,56 Prozent auf 229,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 325 463 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 232,202 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

