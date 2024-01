Freundlicher Handel: SLI schlussendlich auf grünem Terrain

Der SLI sprang im SIX-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent auf 1 772,12 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,287 Prozent auf 1 767,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 762,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 778,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 764,34 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,361 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 1 762,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 716,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, bewegte sich der SLI bei 1 748,93 Punkten.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 5,04 Prozent auf 2,05 CHF), Temenos (+ 3,68 Prozent auf 79,98 CHF), SGS SA (+ 2,09 Prozent auf 73,40 CHF), Geberit (+ 1,61 Prozent auf 518,80 CHF) und Schindler (+ 1,31 Prozent auf 209,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-0,69 Prozent auf 129,40 CHF), Swatch (I) (-0,65 Prozent auf 215,20 CHF), Partners Group (-0,57 Prozent auf 1 140,00 CHF), VAT (-0,50 Prozent auf 398,00 CHF) und Lonza (-0,24 Prozent auf 368,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 7 979 270 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,869 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 8,89 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at