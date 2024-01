Freundlicher Handel: SLI schlussendlich mit Zuschlägen

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,34 Prozent auf 1 821,36 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 1 815,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 815,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 822,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 807,72 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wurde der SLI auf 1 776,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, stand der SLI bei 1 612,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, wies der SLI einen Wert von 1 778,03 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,28 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 822,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 4,70 Prozent auf 67,22 CHF), Lonza (+ 2,62 Prozent auf 434,60 CHF), Givaudan (+ 1,26 Prozent auf 3 685,00 CHF), Sandoz (+ 0,96 Prozent auf 29,45 CHF) und Nestlé (+ 0,91 Prozent auf 99,39 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil SGS SA (-2,54 Prozent auf 79,78 CHF), Alcon (-1,99 Prozent auf 65,02 CHF), Logitech (-1,43 Prozent auf 72,82 CHF), Julius Bär (-1,07 Prozent auf 47,25 CHF) und ams (-1,04 Prozent auf 2,20 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die Holcim-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 237 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 272,652 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,49 Prozent.

Redaktion finanzen.at