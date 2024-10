Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Der MDAX gewinnt aktuell an Fahrt.

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent fester bei 27 273,68 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 266,003 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,056 Prozent höher bei 27 037,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 27 022,06 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 031,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 27 311,19 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,186 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 083,75 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Wert von 25 059,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, wies der MDAX einen Wert von 24 423,49 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,62 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,14 Prozent auf 149,40 EUR), HelloFresh (+ 3,87 Prozent auf 8,85 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,65 Prozent auf 31,82 EUR), PUMA SE (+ 3,52 Prozent auf 40,59 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,40 Prozent auf 3,31 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-10,89 Prozent auf 44,20 EUR), Hypoport SE (-4,49 Prozent auf 259,80 EUR), TRATON (-1,79 Prozent auf 30,10 EUR), HOCHTIEF (-1,12 Prozent auf 115,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,04 Prozent auf 61,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 312 048 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18,786 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die thyssenkrupp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

