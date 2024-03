Freundlicher Handel: SPI steigt am Mittag

Wenig verändert zeigt sich der SPI am Freitagmittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent stärker bei 15 386,71 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,994 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,158 Prozent fester bei 15 397,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 373,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 339,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 415,07 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der SPI einen Stand von 14 770,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wies der SPI 14 657,38 Punkte auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Stand von 13 695,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5,61 Prozent. Bei 15 452,41 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit INTERROLL (+ 8,53 Prozent auf 3 055,00 CHF), Evolva (+ 5,63 Prozent auf 0,90 CHF), Meyer Burger (+ 4,04 Prozent auf 0,05 CHF), Swissquote (+ 3,66 Prozent auf 243,80 CHF) und Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 518,40 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Spexis (-13,79 Prozent auf 0,10 CHF), ObsEva (-12,67 Prozent auf 0,01 CHF), Sonova (-5,43 Prozent auf 273,60 CHF), Addex Therapeutics (-4,60 Prozent auf 0,08 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,10 Prozent auf 58,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 961 179 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 259,596 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

