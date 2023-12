Freundlicher Handel: SPI zum Handelsstart in Grün

Um 09:12 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,02 Prozent auf 14 332,34 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,936 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,002 Prozent höher bei 14 329,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 329,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 323,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 332,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,320 Prozent. Vor einem Monat, am 08.11.2023, lag der SPI noch bei 13 894,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, betrug der SPI-Kurs 14 429,81 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 017,62 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 2,05 Prozent zu Buche. Bei 15 314,62 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 451,76 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 8,67 Prozent auf 1,88 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 6,85 Prozent auf 0,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,44 Prozent auf 0,05 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,62 Prozent auf 10,20 CHF) und Medacta (+ 1,94 Prozent auf 115,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-3,50 Prozent auf 6,90 CHF), ObsEva (-2,75 Prozent auf 0,04 CHF), ONE swiss bank (-2,68 Prozent auf 2,90 CHF), Relief Therapeutics (-2,16 Prozent auf 1,90 CHF) und DocMorris (-1,97 Prozent auf 69,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 568 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 272,345 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

2023 präsentiert die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

