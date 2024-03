Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,36 Prozent stärker bei 3 438,84 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525,641 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,034 Prozent schwächer bei 3 425,31 Punkten in den Handel, nach 3 426,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 423,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 441,00 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,091 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 392,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 228,80 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2023, den Wert von 3 278,37 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,44 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 451,40 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 4,59 Prozent auf 12,20 EUR), Kontron (+ 2,70 Prozent auf 21,28 EUR), Nagarro SE (+ 1,99 Prozent auf 82,15 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 33,71 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,60 Prozent auf 87,70 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-2,40 Prozent auf 27,24 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,78 Prozent auf 116,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,16 Prozent auf 17,96 EUR), JENOPTIK (-0,88 Prozent auf 29,22 EUR) und Siltronic (-0,47 Prozent auf 84,15 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 801 298 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 204,521 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,52 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at