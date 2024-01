Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX

Am Dienstag springt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 13 594,04 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 110,777 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,359 Prozent fester bei 13 566,90 Punkten, nach 13 518,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 614,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 566,90 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der SDAX auf 13 799,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, lag der SDAX bei 12 213,88 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 13 292,31 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,64 Prozent zurück. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 3,51 Prozent auf 236,00 EUR), Befesa (+ 2,67 Prozent auf 33,78 EUR), Salzgitter (+ 1,84) Prozent auf 25,52 EUR), Schaeffler (+ 1,79 Prozent auf 5,68 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,74 Prozent auf 20,44 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Grand City Properties (-0,44 Prozent auf 9,09 EUR), MorphoSys (-0,36 Prozent auf 33,30 EUR), Kontron (-0,35 Prozent auf 22,50 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,25 Prozent auf 39,40 EUR) und SFC Energy (-0,21 Prozent auf 18,72 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 83 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 11,080 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

In diesem Jahr hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at