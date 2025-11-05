ProSiebenSat.1 Media Aktie
|5,03EUR
|-0,04EUR
|-0,69%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 8,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,15 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
5,01 €
|
Abst. Kursziel*:
62,84%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
5,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,19%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
