WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

14.11.2025 12:31:24

ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,80 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte sein Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftszahlen an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Equal Weight
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
4,94 € 		Abst. Kursziel*:
11,29%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
4,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,89%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

