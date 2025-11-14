ProSiebenSat.1 Media Aktie
|4,96EUR
|0,02EUR
|0,40%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
14.11.2025 12:31:24
ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,80 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte sein Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftszahlen an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Equal Weight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4,94 €
|
Abst. Kursziel*:
11,29%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,89%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
