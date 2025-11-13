ProSiebenSat.1 Media Aktie

4,98EUR 0,05EUR 0,93%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

13.11.2025 13:16:35

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Medienkonzerns seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Daniel Kerven am Donnerstag in seinem Rückblick. Er geht mit Blick auf die eingeengte operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2025 nun von einer etwas schwächeren Entwicklung als bisher aus. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 kappte er um zehn Prozent. Die Aktie sei indes attraktiv bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,04 € 		Abst. Kursziel*:
50,79%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,73%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

