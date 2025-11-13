ProSiebenSat.1 Media Aktie
|4,95EUR
|0,02EUR
|0,41%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Medienhauses liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte die Wachstumsschätzungen für das Anzeigengeschäft im deutschsprachigen Raum./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,97 €
|
Abst. Kursziel*:
52,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,54%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
