Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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05.05.2026 09:57:00
Früherer Nintendo-Chef berichtet von Konflikt mit Amazon
Amazon soll Nintendo gedrängt haben, Konsolen beim Online-Händler billiger anzubieten als anderswo. Er habe das abgelehnt, berichtet ein früherer Nintendo-Chef.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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