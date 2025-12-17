FTSE 100 aktuell: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100

Heute zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 1,59 Prozent auf 9 839,05 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,810 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 9 684,84 Punkten, nach 9 684,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 684,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 853,13 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 675,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 208,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 195,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 19,12 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Phoenix Group (+ 4,38 Prozent auf 7,27 GBP), HSBC (+ 3,45 Prozent auf 11,50 GBP), Barratt Developments (+ 3,29 Prozent auf 3,74 GBP), United Utilities (+ 3,03 Prozent auf 12,09 GBP) und Severn Trent (+ 2,85 Prozent auf 27,79 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen DCC (-3,35 Prozent auf 49,34 GBP), Bunzl (-2,52 Prozent auf 21,64 GBP), Halma (-0,90 Prozent auf 35,18 GBP), Associated British Foods (-0,57 Prozent auf 21,06 GBP) und Tesco (-0,30 Prozent auf 4,39 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 46 257 191 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 240,020 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,90 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at