FTSE 100-Kursverlauf 16.12.2025 17:58:38

Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der FTSE 100 zeigte sich schlussendlich leichter.

Am Dienstag fiel der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,68 Prozent auf 9 684,79 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,770 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 751,31 Punkte an der Kurstafel, nach 9 751,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 655,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 764,77 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 9 698,37 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Stand von 9 195,66 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 8 262,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,25 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,60 Prozent auf 1,70 GBP), easyJet (+ 3,20 Prozent auf 5,13 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,64 Prozent auf 0,83 GBP), Fresnillo (+ 2,38 Prozent auf 29,24 GBP) und ConvaTec (+ 2,09 Prozent auf 2,35 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BP (-3,42 Prozent auf 4,23 GBP), Informa (-3,03 Prozent auf 8,64 GBP), Glencore (-1,97 Prozent auf 3,73 GBP), Auto Trader Group (-1,87 Prozent auf 6,09 GBP) und Melrose Industries (-1,86 Prozent auf 5,50 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 78 378 970 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 237,219 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie weist mit 4,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,75 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

