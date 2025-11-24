Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich

Der FTSE 100 schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 9 534,91 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 539,72 Punkten, nach 9 539,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 524,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 592,55 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 645,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 321,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, stand der FTSE 100 bei 8 262,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,43 Prozent nach oben. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Zähler.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 9,08 Prozent auf 24,98 GBP), easyJet (+ 3,58 Prozent auf 4,80 GBP), Standard Chartered (+ 2,98 Prozent auf 16,07 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,77 Prozent auf 3,90 GBP) und Glencore (+ 2,52 Prozent auf 3,43 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-5,61 Prozent auf 1,75 GBP), BAE Systems (-3,56 Prozent auf 16,52 GBP), Airtel Africa (-3,08 Prozent auf 2,96 GBP), Marks Spencer (-2,58 Prozent auf 3,25 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,41 Prozent auf 1,64 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 213 241 075 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 243,573 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

