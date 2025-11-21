Freitagshandel in London: FTSE 100 verliert am Freitagmittag

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,25 Prozent auf 9 503,84 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,715 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 9 527,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 9 527,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 423,90 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,01 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 9 426,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 309,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 149,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Frasers Group (+ 3,58 Prozent auf 7,10 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,48 Prozent auf 86,20 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 3,36 Prozent auf 1,71 GBP), Diageo (+ 3,11 Prozent auf 17,57 GBP) und Experian (+ 2,59 Prozent auf 33,23 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-4,31 Prozent auf 25,33 GBP), JD Sports Fashion (-4,15 Prozent auf 0,74 GBP), Melrose Industries (-3,82 Prozent auf 5,84 GBP), Fresnillo (-3,42 Prozent auf 22,58 GBP) und Rolls-Royce (-3,31 Prozent auf 10,43 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 28 190 130 Aktien gehandelt. Mit 238,892 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,84 erwartet. Legal General lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,25 Prozent.

