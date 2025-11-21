Handel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück

AstraZeneca Aktie

21.11.2025 09:29:23

Der FTSE 100 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,81 Prozent schwächer bei 9 450,60 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,715 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 9 527,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 423,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 527,68 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2,55 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 21.10.2025, den Wert von 9 426,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 309,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 149,27 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,41 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 3,41 Prozent auf 7,08 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,63 Prozent auf 1,68 GBP), Rentokil Initial (+ 1,52 Prozent auf 4,07 GBP), Diageo (+ 1,03 Prozent auf 17,22 GBP) und Haleon (+ 1,00 Prozent auf 3,73 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-3,79 Prozent auf 22,49 GBP), Antofagasta (-3,40 Prozent auf 25,57 GBP), Glencore (-3,29 Prozent auf 3,38 GBP), Standard Chartered (-3,08 Prozent auf 15,27 GBP) und Melrose Industries (-2,80 Prozent auf 5,90 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 5 519 152 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,892 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.11.25 AstraZeneca Halten DZ BANK
10.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10.11.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
