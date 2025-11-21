AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|FTSE 100 im Blick
|
21.11.2025 09:29:23
Handel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,81 Prozent schwächer bei 9 450,60 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,715 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 9 527,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 423,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 527,68 Punkten.
FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2,55 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 21.10.2025, den Wert von 9 426,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 309,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 149,27 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,41 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 3,41 Prozent auf 7,08 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,63 Prozent auf 1,68 GBP), Rentokil Initial (+ 1,52 Prozent auf 4,07 GBP), Diageo (+ 1,03 Prozent auf 17,22 GBP) und Haleon (+ 1,00 Prozent auf 3,73 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-3,79 Prozent auf 22,49 GBP), Antofagasta (-3,40 Prozent auf 25,57 GBP), Glencore (-3,29 Prozent auf 3,38 GBP), Standard Chartered (-3,08 Prozent auf 15,27 GBP) und Melrose Industries (-2,80 Prozent auf 5,90 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 5 519 152 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 238,892 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Standard Chartered plcmehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
03.11.25
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|28,49
|-5,51%
|Associated British Foods plc
|23,60
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|154,65
|-0,74%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|1,85
|2,78%
|Diageo plc
|19,65
|0,77%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,88
|2,34%
|Fresnillo PLC
|25,62
|-5,81%
|Glencore plc
|3,84
|-0,36%
|Haleon PLC
|4,26
|1,74%
|Legal & General plc
|2,71
|-1,09%
|Lloyds Banking Group
|1,00
|-1,67%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|6,60
|-5,44%
|Rentokil Initial PlcShs
|4,55
|1,18%
|Standard Chartered plc
|17,30
|-2,81%
|WPP 2012 PLC
|3,36
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 463,69
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.