FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 gewinnt am dritten Tag der Woche an Wert.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,23 Prozent stärker bei 7 684,04 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,382 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 666,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 666,31 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 646,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 689,69 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,641 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 7 733,24 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 321,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wies der FTSE 100 7 771,70 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,485 Prozent. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Croda International (+ 5,02 Prozent auf 48,16 GBP), GSK (+ 4,56 Prozent auf 16,08 GBP), Antofagasta (+ 2,40 Prozent auf 17,47 GBP), Pearson (+ 1,54 Prozent auf 9,79 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,28 Prozent auf 19,45 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Smurfit Kappa (-2,95 Prozent auf 34,44 EUR), WPP 2012 (-2,39 Prozent auf 7,77 GBP), Marks Spencer (-2,24 Prozent auf 2,49 GBP), Vodafone Group (-1,72 Prozent auf 0,68 GBP) und M&G (-1,65 Prozent auf 2,26 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 41 840 486 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,963 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at