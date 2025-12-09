Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Index-Performance
|
09.12.2025 17:59:03
Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter
Letztendlich schloss der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 9 642,01 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,788 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 645,10 Punkte an der Kurstafel, nach 9 645,09 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 630,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 673,16 Zähler.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 9 682,57 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 9 242,53 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 8 352,08 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,73 Prozent zu. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 6,26 Prozent auf 3,17 GBP), Ocado Group (+ 3,32 Prozent auf 1,95 GBP), Fresnillo (+ 2,60 Prozent auf 27,62 GBP), BAE Systems (+ 2,10 Prozent auf 17,27 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,02 Prozent auf 161,40 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Diageo (-2,55 Prozent auf 16,03 GBP), Tesco (-2,18 Prozent auf 4,40 GBP), GSK (-2,06 Prozent auf 17,83 GBP), Next (-1,94 Prozent auf 136,65 GBP) und Intertek (-1,90 Prozent auf 44,46 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 76 167 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,200 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
