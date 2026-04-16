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FTSE 100-Performance im Fokus 16.04.2026 12:27:13

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags freundlich

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags freundlich

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,44 Prozent auf 10 606,43 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,023 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 559,58 Punkten, nach 10 559,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 608,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 555,53 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,047 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 317,69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 235,29 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 275,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,59 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 7,08 Prozent auf 6,26 GBP), Metlen Energy Metals (+ 4,01 Prozent auf 36,84 EUR), Halma (+ 3,80 Prozent auf 43,43 GBP), Ocado Group (+ 3,71 Prozent auf 1,99 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,91 Prozent auf 0,78 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil easyJet (-4,36 Prozent auf 3,74 GBP), Airtel Africa (-1,72 Prozent auf 3,55 GBP), Flutter Entertainment (-1,66 Prozent auf 80,64 GBP), ConvaTec (-1,66 Prozent auf 2,37 GBP) und Antofagasta (-1,58 Prozent auf 38,29 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 664 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,923 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert mit 5,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 33,22 1,75% 3i plc
Airtel Africa 4,08 -1,64% Airtel Africa
Antofagasta plc 44,00 -2,03% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 169,65 -0,62% AstraZeneca PLC
ConvaTec PLC 2,74 -1,44% ConvaTec PLC
easyJet plc 4,33 -5,25% easyJet plc
Entain PLC Registered Shs 7,16 6,58% Entain PLC Registered Shs
Flutter Entertainment 91,00 -3,19% Flutter Entertainment
Halma PLC 49,70 3,15% Halma PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,89 3,00% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,10 1,44% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,20 1,43% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 36,40 4,18% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,25 3,69% Ocado Group PLC
Schroders PLC Registered Shs 6,67 0,15% Schroders PLC Registered Shs

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