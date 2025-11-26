Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

Kursentwicklung 26.11.2025

Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,20 Prozent auf 9 629,00 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,732 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 609,56 Punkten, nach 9 609,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 642,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 9 608,71 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,936 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 645,62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 265,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 258,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 3,96 Prozent auf 25,74 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,82 Prozent auf 0,76 GBP), Burberry (+ 2,14 Prozent auf 11,94 GBP), Antofagasta (+ 2,02 Prozent auf 27,25 GBP) und Melrose Industries (+ 1,55 Prozent auf 5,89 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Sage (-1,98 Prozent auf 10,66 GBP), WPP 2012 (-1,74 Prozent auf 2,99 GBP), Diageo (-1,34 Prozent auf 17,10 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,19 Prozent auf 15,81 GBP) und easyJet (-1,14 Prozent auf 4,68 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 11 959 993 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 245,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

