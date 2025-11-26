Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Kursentwicklung
|
26.11.2025 12:27:23
Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus
Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,20 Prozent auf 9 629,00 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,732 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 609,56 Punkten, nach 9 609,53 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 642,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 9 608,71 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,936 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 645,62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 265,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 258,61 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 3,96 Prozent auf 25,74 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,82 Prozent auf 0,76 GBP), Burberry (+ 2,14 Prozent auf 11,94 GBP), Antofagasta (+ 2,02 Prozent auf 27,25 GBP) und Melrose Industries (+ 1,55 Prozent auf 5,89 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Sage (-1,98 Prozent auf 10,66 GBP), WPP 2012 (-1,74 Prozent auf 2,99 GBP), Diageo (-1,34 Prozent auf 17,10 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,19 Prozent auf 15,81 GBP) und easyJet (-1,14 Prozent auf 4,68 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 11 959 993 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 245,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Die 3i-Aktie verzeichnet mit 4,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,20
|0,00%
|Antofagasta plc
|31,27
|0,10%
|Associated British Foods plc
|24,00
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|160,35
|-0,09%
|Burberry plc
|13,52
|-0,04%
|Diageo plc
|19,60
|0,26%
|easyJet plc
|5,47
|-0,55%
|Fresnillo PLC
|29,38
|-1,54%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|17,30
|0,00%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,86
|-1,72%
|Legal & General plc
|2,73
|-2,15%
|Lloyds Banking Group
|1,08
|-0,46%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|6,66
|-1,65%
|Sage PLC
|11,88
|0,13%
|WPP 2012 PLC
|3,40
|0,59%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 673,01
|-0,19%
