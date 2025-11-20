Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 befand sich heute im Aufwärtstrend.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,21 Prozent fester bei 9 527,65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,722 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 507,40 Punkten in den Handel, nach 9 507,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9 507,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9 593,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 1,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 403,57 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 9 288,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 085,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15,35 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 9,24 Prozent auf 36,18 GBP), Airtel Africa (+ 3,38 Prozent auf 3,06 GBP), Diploma (+ 2,11 Prozent auf 53,20 GBP), Ocado Group (+ 1,96 Prozent auf 1,88 GBP) und BAE Systems (+ 1,77 Prozent auf 17,55 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen WPP 2012 (-4,53 Prozent auf 2,99 GBP), JD Sports Fashion (-3,88 Prozent auf 0,77 GBP), Fresnillo (-2,99 Prozent auf 23,38 GBP), Vodafone Group (-2,14 Prozent auf 0,90 GBP) und RS Group (-2,12 Prozent auf 5,55 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 81 732 092 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,581 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at