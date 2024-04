FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Mittag im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am dritten Tag der Woche leichter.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 7 906,08 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,522 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 935,09 Punkten, nach 7 935,09 Punkten am Vortag.

Bei 7 882,68 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 935,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,585 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 682,50 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 682,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 673,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,39 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 015,63 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,37 Prozent auf 5,18 GBP), Marks Spencer (+ 1,56 Prozent auf 2,66 GBP), Standard Chartered (+ 1,44 Prozent auf 6,88 GBP), Airtel Africa (+ 1,11 Prozent auf 1,06 GBP) und HSBC (+ 1,08 Prozent auf 6,28 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil BT Group (-2,64 Prozent auf 1,07 GBP), Prudential (-1,86 Prozent auf 7,26 GBP), BAE Systems (-1,84 Prozent auf 13,07 GBP), Smiths (-1,78 Prozent auf 16,27 GBP) und AstraZeneca (-1,67 Prozent auf 104,26 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 22 306 864 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 196,655 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at