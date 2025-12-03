XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

STOXX 50-Entwicklung 03.12.2025 12:27:03

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich

Am dritten Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent stärker bei 4 804,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 4 804,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 802,70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 803,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 824,76 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,228 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 765,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der STOXX 50 4 548,44 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 384,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,25 Prozent auf 196,78 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 512,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,29 Prozent auf 54,87 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 4,61 GBP) und Novartis (+ 0,75 Prozent auf 107,00 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Allianz (-1,26 Prozent auf 367,10 EUR), HSBC (-1,03 Prozent auf 10,77 GBP), AstraZeneca (-1,00 Prozent auf 136,62 GBP), Zurich Insurance (-0,97 Prozent auf 573,40 CHF) und Unilever (-0,86 Prozent auf 44,45 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 2 947 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 359,190 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Im Index weist die BNP Paribas-Aktie mit 6,77 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

