London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50-Marktbericht
|
03.12.2025 09:28:57
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent fester bei 4 813,81 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 4 804,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 802,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 803,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 817,00 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,414 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 765,55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der STOXX 50 4 548,44 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 384,95 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10,95 Prozent zu. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 524,00 EUR), Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 193,66 EUR), Roche (+ 1,47 Prozent auf 317,90 CHF), GSK (+ 1,22 Prozent auf 18,41 GBP) und Novartis (+ 1,17 Prozent auf 107,44 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil HSBC (-0,96 Prozent auf 10,77 GBP), Zurich Insurance (-0,76 Prozent auf 574,60 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,73 Prozent auf 86,80 GBP), BAT (-0,68 Prozent auf 43,64 GBP) und Allianz (-0,62 Prozent auf 369,50 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 951 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 359,190 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
