BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Blick 03.12.2025 15:59:08

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 4 810,62 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 4 804,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 802,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 824,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 792,76 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,347 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 765,55 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 4 548,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der STOXX 50 bei 4 384,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,87 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 4,18 Prozent auf 198,54 EUR), Diageo (+ 2,34 Prozent auf 17,65 GBP), Rheinmetall (+ 2,01 Prozent auf 1 520,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,64 Prozent auf 55,06 GBP) und GSK (+ 1,46 Prozent auf 18,46 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Allianz (-1,32 Prozent auf 366,90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 56,72 CHF), HSBC (-1,25 Prozent auf 10,74 GBP), Zurich Insurance (-1,14 Prozent auf 572,40 CHF) und AstraZeneca (-1,00 Prozent auf 136,62 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 753 539 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 359,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten

Analysen zu ASML NVmehr Analysen

01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
25.11.25 ASML NV Buy UBS AG
18.11.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 ASML NV Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 61,92 1,41% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 198,28 -0,40% Airbus SE
Allianz 365,70 0,03% Allianz
ASML NV 967,50 -0,77% ASML NV
AstraZeneca PLC 155,25 0,19% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 74,96 0,33% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,28 0,08% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,85 0,76% Diageo plc
GSK PLC Registered Shs 20,95 0,53% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 12,26 0,33% HSBC Holdings plc
Rheinmetall AG 1 529,50 0,10% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 63,39 -0,24% Rio Tinto plc
Siemens AG 230,95 0,65% Siemens AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 608,60 -0,43% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 809,63 0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen