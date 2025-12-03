STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 4 810,62 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 4 804,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 802,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 824,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 792,76 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,347 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 765,55 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 4 548,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der STOXX 50 bei 4 384,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,87 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 4,18 Prozent auf 198,54 EUR), Diageo (+ 2,34 Prozent auf 17,65 GBP), Rheinmetall (+ 2,01 Prozent auf 1 520,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,64 Prozent auf 55,06 GBP) und GSK (+ 1,46 Prozent auf 18,46 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Allianz (-1,32 Prozent auf 366,90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 56,72 CHF), HSBC (-1,25 Prozent auf 10,74 GBP), Zurich Insurance (-1,14 Prozent auf 572,40 CHF) und AstraZeneca (-1,00 Prozent auf 136,62 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 753 539 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 359,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at