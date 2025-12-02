AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Kursentwicklung im Fokus
|
02.12.2025 09:29:51
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 4 795,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,098 Prozent tiefer bei 4 795,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 800,59 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 792,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 796,74 Zähler.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 754,45 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 509,93 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 4 364,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 10,53 Prozent zu Buche. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,30 Prozent auf 64,88 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 460,00 EUR), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 10,45 GBP), BP (+ 0,54 Prozent auf 4,60 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,50 Prozent auf 5,59 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR), UBS (-0,58 Prozent auf 30,80 CHF), Richemont (-0,52 Prozent auf 172,70 CHF), AstraZeneca (-0,46 Prozent auf 137,72 GBP) und Rio Tinto (-0,35 Prozent auf 54,46 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 836 522 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 350,159 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|932,40
|-0,48%
|AstraZeneca PLC
|157,75
|1,41%
|BNP Paribas S.A.
|74,64
|1,68%
|BP plc (British Petrol)
|5,20
|-0,38%
|HSBC Holdings plc
|12,34
|0,49%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,56
|0,13%
|Rheinmetall AG
|1 454,00
|0,69%
|Richemont
|186,25
|0,43%
|Rio Tinto plc
|62,11
|0,57%
|Rolls-Royce Plc
|11,98
|0,34%
|SAP SE
|208,15
|-0,26%
|Siemens AG
|228,75
|1,26%
|UBS
|33,17
|0,55%
|UniCredit S.p.A.
|66,00
|1,84%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 808,20
|0,16%