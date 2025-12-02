AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

Kursentwicklung im Fokus 02.12.2025 09:29:51

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

STOXX 50-Handel am Dienstag.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 4 795,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,098 Prozent tiefer bei 4 795,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 800,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 792,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 796,74 Zähler.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 754,45 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 509,93 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 4 364,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 10,53 Prozent zu Buche. Bei 4 897,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,30 Prozent auf 64,88 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 1 460,00 EUR), Rolls-Royce (+ 0,77 Prozent auf 10,45 GBP), BP (+ 0,54 Prozent auf 4,60 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,50 Prozent auf 5,59 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-0,84 Prozent auf 207,15 EUR), UBS (-0,58 Prozent auf 30,80 CHF), Richemont (-0,52 Prozent auf 172,70 CHF), AstraZeneca (-0,46 Prozent auf 137,72 GBP) und Rio Tinto (-0,35 Prozent auf 54,46 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 836 522 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 350,159 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu AstraZeneca PLC

01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.11.25 AstraZeneca Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 932,40 -0,48% ASML NV
AstraZeneca PLC 157,75 1,41% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 74,64 1,68% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,20 -0,38% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 12,34 0,49% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,56 0,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rheinmetall AG 1 454,00 0,69% Rheinmetall AG
Richemont 186,25 0,43% Richemont
Rio Tinto plc 62,11 0,57% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 11,98 0,34% Rolls-Royce Plc
SAP SE 208,15 -0,26% SAP SE
Siemens AG 228,75 1,26% Siemens AG
UBS 33,17 0,55% UBS
UniCredit S.p.A. 66,00 1,84% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 808,20 0,16%

