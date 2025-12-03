XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 10:19:38

HSBC macht Brendan Nelson zum neuen Verwaltungsratschef

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hebt ihren Übergangs-Verwaltungsratschef Brendan Nelson überraschend fest auf den Posten. Der 76-Jährige tritt dort die Nachfolge von Mark Tucker (67) an, der die Bank Ende September verlassen hatte. Die Bank hatte länger interne und externe Kandidaten in Erwägung gezogen. Vorstandschef Georges Elhedery hatte zuletzt berichtet, dass Nelson den Job nicht die üblichen sechs bis neun Jahre ausüben wolle.

Nelson ist in britischen Verwaltungsräten gut bekannt. So gehörte er den Gremien des Ölkonzerns BP und der britischen Bank NatWest (NatWest Group) an. Zudem arbeitete er über 25 Jahre bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG./stw/men/stk

