FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester

Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,84 Prozent auf 7 592,82 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,352 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 529,73 Punkten, nach 7 529,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 529,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 595,81 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 7 697,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 354,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 761,11 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 1,67 Prozent zurück. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Diageo (+ 3,71 Prozent auf 28,11 GBP), Burberry (+ 2,93 Prozent auf 13,16 GBP), Croda International (+ 1,97 Prozent auf 46,06 GBP), Barclays (+ 1,97 Prozent auf 1,48 GBP) und BP (+ 1,81 Prozent auf 4,64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen InterContinental Hotels Group (-1,44 Prozent auf 73,80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,26 Prozent auf 7,69 GBP), Rolls-Royce (-1,07 Prozent auf 3,03 GBP), Barratt Developments (-0,84 Prozent auf 5,30 GBP) und Halma (-0,83 Prozent auf 21,47 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 384 136 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 189,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

