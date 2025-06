FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 860 auf 935 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass der Triebwerksbauer wegen seiner Expertise für nukleare U-Boot-Antriebe als Technologie-Lieferant für den ersten britischen modularen Kernreaktor ausgewählt worden sei, beflügele die mittelfristigen Geschäftsaussichten, schrieb Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gebe es Potenzial durch mögliche weitere entsprechende Aufträge aus Tschechien, Schweden und anderen Ländern. Menard sieht einen substanziellen globalen Markt für diese neuartigen Reaktoren./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 08:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.