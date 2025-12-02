Associated British Foods Aktie

WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235

Performance im Blick 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Associated British Foods-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Associated British Foods-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Associated British Foods-Papier bei 22,38 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,468 Associated British Foods-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,35 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,65 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Associated British Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 15,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

