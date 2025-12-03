B&M European Value Retail Aktie
WKN DE: A1154Z / ISIN: LU1072616219
|Index-Performance im Blick
|
03.12.2025 09:28:57
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus
Um 09:12 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent auf 9 689,67 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,780 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 9 701,79 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (9 701,80 Punkte).
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 705,16 Punkte, das Tagestief hingegen 9 689,48 Zähler.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,318 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 03.11.2025, den Stand von 9 701,37 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 9 177,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der FTSE 100 8 359,41 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 17,31 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Smiths (+ 2,55 Prozent auf 24,92 GBP), Antofagasta (+ 1,70 Prozent auf 28,18 GBP), GSK (+ 1,22 Prozent auf 18,41 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,20 Prozent auf 67,20 GBP) und Rio Tinto (+ 1,13 Prozent auf 54,78 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Frasers Group (-4,36 Prozent auf 7,18 GBP), J Sainsbury (-3,77 Prozent auf 3,14 GBP), Marks Spencer (-1,78 Prozent auf 3,34 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,49 Prozent auf 1,59 GBP) und Howden Joinery Group (-1,46 Prozent auf 8,13 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 573 648 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 243,966 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
