Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Rentable Auto Trader Group-Investition?
|
30.10.2025 10:03:41
FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Auto Trader Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,89 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Auto Trader Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,707 Auto Trader Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2025 204,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,94 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,01 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Auto Trader Group zuletzt 6,85 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
