FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Auto Trader Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers betrug an diesem Tag 5,88 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 169,983 Auto Trader Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 042,33 GBP, da sich der Wert einer Auto Trader Group-Aktie am 17.12.2025 auf 6,13 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,23 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 5,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at