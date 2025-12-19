Rolls-Royce Aktie

FTSE 100 im Blick 19.12.2025 12:27:06

Verluste in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus

Aktuell halten sich die Anleger in London zurück.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 9 833,39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,813 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 9 837,76 Punkte an der Kurstafel, nach 9 837,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 851,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 819,44 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,91 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der FTSE 100 9 507,41 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 216,67 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 105,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 19,05 Prozent. 9 930,09 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell DCC (+ 2,22 Prozent auf 50,25 GBP), Rolls-Royce (+ 1,20 Prozent auf 11,58 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 0,91 Prozent auf 105,50 GBP), Melrose Industries (+ 0,85 Prozent auf 5,70 GBP) und Admiral Group (+ 0,83 Prozent auf 31,72 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Barratt Developments (-2,80 Prozent auf 3,68 GBP), Ocado Group (-2,10 Prozent auf 2,47 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,87 Prozent auf 1,65 GBP), BT Group (-1,43 Prozent auf 1,83 GBP) und Auto Trader Group (-1,38 Prozent auf 6,02 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 50 796 261 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,897 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

