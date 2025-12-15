Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Anlage unter der Lupe
|
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr angefallen
Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Barratt Developments-Aktie letztlich bei 4,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 288,330 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 3,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 210,53 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 17,89 Prozent vermindert.
Am Markt war Barratt Developments jüngst 5,07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.12.25
|Handel in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.12.25
|FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Barratt Developments PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|4,08
|-1,11%