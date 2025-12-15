FTSE 100-Papier Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien verlieren können.

Das Barratt Developments-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Barratt Developments-Aktie letztlich bei 4,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 288,330 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 3,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 210,53 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 17,89 Prozent vermindert.

Am Markt war Barratt Developments jüngst 5,07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at