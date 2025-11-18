Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Investition
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingebracht
Die Beazley-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,87 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,846 Beazley-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Beazley-Aktie auf 8,93 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 230,81 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,81 Prozent.
Am Markt war Beazley jüngst 5,31 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
