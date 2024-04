FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BT Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BT Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.04.2023 wurde die BT Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BT Group-Aktie bei 1,60 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BT Group-Aktie investiert, befänden sich nun 6 236,358 BT Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 432,80 GBP, da sich der Wert einer BT Group-Aktie am 17.04.2024 auf 1,03 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 35,67 Prozent gleich.

Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at