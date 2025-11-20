BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Performance im Blick
|
20.11.2025 10:04:01
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine BT Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 20.11.2015 wurde das BT Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,91 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BT Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,358 BT Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2025 35,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,75 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 64,45 Prozent verringert.
Am Markt war BT Group jüngst 17,25 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
