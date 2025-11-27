BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Rentables BT Group-Investment?
|
27.11.2025 10:03:20
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor einem Jahr abgeworfen
BT Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BT Group-Aktie bei 1,59 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 630,915 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 144,16 GBP, da sich der Wert einer BT Group-Aktie am 26.11.2025 auf 1,81 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 14,42 Prozent.
Insgesamt war BT Group zuletzt 17,37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
