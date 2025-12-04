BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BT Group-Investment 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BT Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BT Group-Aktie 1,21 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 8 285,004 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 643,74 GBP, da sich der Wert einer BT Group-Aktie am 03.12.2025 auf 1,77 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,44 Prozent.

Am Markt war BT Group jüngst 17,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BT Group plcmehr Nachrichten