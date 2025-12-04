BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Investment
|
04.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BT Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BT Group-Aktie 1,21 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hat, hat nun 8 285,004 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 643,74 GBP, da sich der Wert einer BT Group-Aktie am 03.12.2025 auf 1,77 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,44 Prozent.
Am Markt war BT Group jüngst 17,39 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BT Group plcmehr Nachrichten
|
04.12.25
|FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine BT Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)