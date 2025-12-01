Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 derzeit.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent auf 9 724,40 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,795 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 720,55 Punkte an der Kurstafel, nach 9 720,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 9 727,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 686,88 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 196,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 287,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,73 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 4,94 Prozent auf 27,64 GBP), Glencore (+ 2,25 Prozent auf 3,69 GBP), Antofagasta (+ 2,21 Prozent auf 28,19 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,02 Prozent auf 59,70 GBP) und Haleon (+ 1,38 Prozent auf 3,76 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-4,37 Prozent auf 5,69 GBP), 3i (-3,01 Prozent auf 30,63 GBP), WPP 2012 (-2,83 Prozent auf 2,95 GBP), BT Group (-2,51 Prozent auf 1,76 GBP) und BAE Systems (-2,39 Prozent auf 16,11 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 267 880 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 246,736 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

